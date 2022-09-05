برامج تدريبية بتعليم مكة

مكة المكرمة ـ البلاد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث – بنات – أمس ، الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ بواقع 360 برنامجاً تدريبياً مهنياً تطويرياً.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث الدكتورة جميلة الرويثي أنّ برامج التدريب تستهدف رفع مستوى الأداء المهني لدى شاغلي الوظائف التعليمية وذلك بهدف تحسين استقطاب شاغلات الوظائف التعليمية وتأهيلهن وتطويرهن، مع رفع مستوى الأداء وتحسين وتطوير البيئة التربوية والتعليمية في المدارس بمختلف مراحلها، مشيرةً إلى توفير بيئة مرنة لربط المتدربات بمصادر التدريب المتنوعة، إضافة إلى تنمية مهاراتهن وقدراتهن في مجال تطبيقات التقنية في التعليم والتدريب.

ولفتت الرويثي أن البرامج جاءت لتحسين المخرجات ورفع تأهيل شاغلات الوظائف التعليمية وذلك بواقع (360) برنامجاً تدريبياً مهنياً تطويرياً تضمن (165) برنامجاً لإدارة التدريب والابتعاث، و(195) برنامجاً لإدارات التعليم والمكاتب، مبينةً أن الخطة ركزت على 9 مسارات تضمنت القيادة المدرسية، الطفولة المبكرة، البرامج التخصصية المهنية، الاختبارات الدولية، التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، البرامج التربوية توطين التدريب، الخطط الدراسية المطورة، والمكاتب وإدارات التعليم بشكل يخدم ويحسن الممارسات التعليمية.