الجامعة الإلكترونية تبدأ العام الدراسي ببرامج متميزة

الرياض ـ البلاد

بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية العام الدراسي الجديد، واستقبلت طلابها بنسب حضور عالية، سواءً في المقر الرئيس أو الفروع التابعة لها، بانسيابية عالية، وانضباط كبير، و26 برنامج إعداد وتجهيز.

وأقامت الجامعة أسبوع التهيئة في بداية العام الدراسي، شرحت من خلاله آليات العمل الأكاديمي داخل الجامعة، وتضمن الأسبوع لقاءات تجمع بين قيادات الجامعة، وورش عمل تخص الطالب الجامعي.

وفي أسبوع التهيئة، حرصت الجامعة على تقديم تجربة طلابيّة مميزة، لطلبتها المستجدين، أوضحت من خلاله الأنظمة والخدمات الأكاديمية، وشرحت آلية نظام الفصول الثلاثة.

وبدأ أسبوع التهيئة بالترحيب بالطلبة، والتعريف بالجامعة وأنظمتها، وإرشادات الدعم والمساندة، كما شرحت اللقاءات متطلبات السنة الأولى المشتركة، وخطة الفصول الدراسية الثلاثة، ومعادلة اللغة الإنجليزية لاجتياز المقرر حسب التخصص.

وسلّطت الجامعة خلال لقاءات أسبوع التهيئة الضوء على خدمة الإعفاء من الرسوم والفئات المستحقة لها، واستعرضت الخدمات الأكاديمية الإلكترونية المقدمة للطلبة، مثل تأجيل الدراسة والانسحاب وحذف الفصل الدراسي، وخدمة الإعفاء من الرسوم الدراسية، وعرّفت بنظام البلاك بورد والبانر وشرحت استخدامهما، ونظام الاختبارات الإلكترونية وكيفية الحصول على الدعم والمساندة.

وخلال الأسبوع ذاته، تحدثت الجامعة عن الخدمات والأنشطة اللاصفية المقدمة للطلبة، والبرامج التدريبية والأندية الطلابية، والإرشاد الأكاديمي والنفسي والمهني والدعم الوظيفي. وقبل بداية العام الدراسي، أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية تفعيل نظام الفصول الثلاثة، وبيّنت في أسبوع التهيئة للطلبة آلية العمل به، وإيجابية النظام بما يخدم الطلبة، وأصدرت الجداول الدراسية لطلاب السنة الأولى المشتركة، وأعلنت القبول النهائي لبرنامج الدبلوم، ونظّمت ورش عمل عن التحول للفصول الثلاثة، كما أقامت لقاءً طلابياً مفتوحاً مع رئيسة الجامعة، ولقاءً مماثلاً بين رئيسة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.