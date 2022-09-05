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الأمانة: رصد مخالفات تشوه المشهد الحضري

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1444 هـ       5 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ـ البلاد

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة، في متابعة مخالفات المباني خلال شهر اغسطس من العام الحالي 2022م، عن رصد 4,977 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي، تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينةً أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 4,114 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافةً إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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