اتحاد السلة يحدد ضوابط وشروط انتقال اللاعبين المحليين

جدة- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة لائحة انتقالات اللاعبين السعوديين، التي تستهدف تنظيم وتطوير عقود اللاعبين مع الأندية المحلية وانتقالاتهم مع تحديد أهلية اللاعبين المطبق عليهم اللائحة، وحدد الاتحاد السعودي الضوابط والشروط الخاصة بانتقال اللاعبين، التي تضمنت:

١- تطبيق لائحة أوضاع اللاعبين خلال فترة التصنيف الثانية، اعتبارا من ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ إلى ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢.

٢- تطبق اللائحة للفئة العمرية التي أتمت ١٨ عاما، وسيتم احتسابها طبقا لسنة الولادة؛ حيث ستطبق هذا الموسم على مواليد سنة ٢٠٠٣ ميلادي فما أقل.

٣- مدة العقود لالاعبين لا تقل عن موسم رياضي واحد، ولا تزيد عن ثلاثة مواسم رياضية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة، عبدالإله بن شعيل أن اللائحة الجديدة تتوافق مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة السلة لانتقالات اللاعبين، وستساعد على وضع الأسس الإدارية لتعاقدات اللاعبين مع الأندية المحلية، كما أشار ابن شعيل إلى أن حقوق الأندية ستحفظ من خلال أولوية آخر ناد لعب له اللاعب من خلال الفئات السنية لتقديم عرض للتوقيع مع النادي، وتكون قيمة العرض بمثابة بدل تدريب في حالة رفض اللاعب لهذا العرض لانتقاله لناد آخر قبل بلوغه سن ٢٢ سنة.

كما أوضح المدير التنفيذي أن الاتحاد سيشكل لجنة قانونية للبت في الخلافات التعاقدية لهذه اللائحة، وسيتم خلال أيام توضيح الأمور المخصصة للائحة، والإجابة على جميع الاستفسارات من خلال ورشة عمل يقيمها الاتحاد السعودي لكرة السلة لهذا الغرض.