«أدبي جدة» يعلن جوائز النقد المسرحي

جدة ـ عبد الهادي المالكي

أعلن النادي الأدبي الثقافي بجدة أسماء الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة النقد المسرحي ،وذهب المركز الأول إلى مارية صندقجي عن مشاركتها (سيميائية شخصية الأعشى في المسرح السعودي)، وحصل على المركز الثاني نايف البقمي عن مشاركته الموسومة بـ(العزلة في مسرحية تفاصيل الغياب)، واقتسم المركز الثالث كل من الدكتور أديب علوان كاظم بمشاركته (الهوية الجندرية في مسرحية إصبع روج)، وأمل مطلق الحربي عن مشاركتها (دراسة سيميائية لمسرحية ورقة التوت).

وأكد المشرف على منتدى المسرح، الكاتب والباحث ياسر مدخلي، أن لجنة المسابقة استقبلت مشاركات أكثر من الدورة السابقة. وتنوعت المشاركات النقدية من مختلف الدول العربية، وتناولت نصوصًا وعروضًا مسرحية سعودية.

وأوضح أن إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة تنوي جمع المشاركات الفائزة في إصدار خاص بالمسابقة.

من جهة أخرى، قال مقرر المسابقة نائب المشرف على المنتدى رامي الأحمدي إن المسابقة تستهدف دعم الإنتاج الأدبي، وتحفيز نقاد الأدب والمسرح لممارسة إبداعهم في هذا المجال. وقد نجحت المسابقة في تشجيع القدرات النقدية العربية، وجسرت التواصل بين النقاد المحترفين والإنتاج المسرحي المحلي؛ ما عزَّز حضور المسرح السعودي وإبداعاته في اهتمام الناقد والأكاديمي العربي.