طريقة عمل كيكة طبقات موس الشوكولاتة

لمحبي الشوكولاتة وصفة تحتوي علي ثلاث طبقات من نكهة الشوكولاتة البيضاء وبالحليب والداكنة لمذاق غني

المقادير اللازمة

للكيك

6 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة مقطعة إلى 6 قطع

شوكولاتة نصف حلوة مفرومة ناعماً نصف

ملعقة صغيرة مسحوق إسبريسو سريع التحضير

4 بيضات كبيرة مفصولة الصفار عن البياض

1½4 ملعقة صغيرة فانيليا

كريمة تارتار ملعقة صغيرة

رشة ملح

1/3 كوب سكر بني فاتح

الطبقة الوسطى

5 ملاعق كبيرة من الماء الساخن

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو

7 كوب من الشوكولاتة شبه المحلاة مفرومة ناعمة

1½ كوب كريمة ثقيلة مبردة

1/8 ملعقة صغيرة ملح

الطبقة العليا

ملعقة صغيرة جيلاتين غير منكه

1 ملعقة كبيرة ماء

1 كوب رقائق شوكولاتة بيضاء

1½ كوب كريمة ثقيلة مبردة

طريقة العمل

قومي بتسخين الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت

تذوب الزبدة والشوكولاتة ومسحوق الإسبريسو في وعاء كبير مقاوم للحرارة فوق قدر مملوء ب 1 بوصة من الماء المغلي مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح ناعمًا

يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً حوالي 5 دقائق

يخفق في صفار البيض والفانيليا

ويترك جانبا

اخفقي بياض البيض وكريمة التارتار والملح على سرعة متوسطة منخفضة حوالي دقيقة

يضاف نصف السكر ويخفق حتى يتجانس لمدة 15 ثانية

أضيفي السكر المتبقي

زيدي السرعة إلى أعلى واخفقي حوالي دقيقة

باستخدام خفاقة يدوية اطوي ثلث بياض البيض المخفوق في خليط الشوكولاتة

باستخدام ملعقة قومي بطي ما تبقى من بياض البيض حتى تختفي الخطوط البيضاء

ينقل الخليط بحذر إلى الصينية المحضرة

اخبزي الكيك من 13 إلى 18 دقيقة

انقلي الكيك إلى الرف السلكي واتركيه يبرد تمامًا حوالي ساعة قبل الحشو

لا تقومي بإزالة الكيك من الصينية

للطبقة الوسطى

يمزج الماء الساخن والكاكاو في وعاء صغير ويترك جانبا

تذوب الشوكولاتة في وعاء كبير مقاوم للحرارة فوق قدر مملوء ب 1 بوصة من الماء المغلي مع التحريك من حين لآخر حتى تصبح ناعمة

يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً من 2 إلى 5 دقائق

اخفقي الكريمة والملح على سرعة متوسطة حوالي دقيقة

زيدي السرعة إلى أعلى واخفقي من 1 إلى 3 دقائق

اخفقي خليط الكاكاو مع الشوكولاتة المذابة حتى تصبح ناعمة

باستخدام خفاقة يدوية اطوي ثلث الكريمة المخفوقة في خليط الشوكولاتة

باستخدام ملعقة قومي بطي الكريمة المخفوقة المتبقية حتى تختفي أي خطوط بيضاء

ضعي الموس في المقلاة فوق الكيك المبرد

ثم افردي وجهه بملعقة

اضغطي برفق على الصينية لتحرير فقاعات الهواء

امسحي الحافة الداخلية للمقلاة بقطعة قماش مبللة لإزالة أي زوائد

ضعي الكيك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

للطبقة العليا

يرش الجيلاتين فوق الماء في وعاء صغير ويترك حتى ينضج الجيلاتين حوالي 5 دقائق

ضعي رقائق الشوكولاتة في وعاء متوسط ​​الحرارة

يحضر نصف كوب من الكريمة على نار هادئة في قدر صغير على نار متوسطة إلى عالية

يرفع عن النار ويضاف خليط الجيلاتين ويقلب حتى يذوب تماما

يسكب مزيج الكريما فوق رقائق الشوكولاتة ويترك مغطى لمدة 5 دقائق

اخفقي المزيج برفق حتى يصبح ناعمًا

دعيه يبرد تماما مع التقليب من حين لآخر

باستخدام مضرب اخفقي الكوب المتبقي من الكريمة على سرعة متوسطة حوالي دقيقة واحدة

زيدي السرعة إلى أعلى واضربي من 1 إلى 3 دقائق

باستخدام خفاقة يدوية اطوي ثلث الكريمة المخفوقة في خليط الشوكولاتة البيضاء

باستخدام ملعقة قومي بطي الكريمة المخفوقة المتبقية حتى تختفي أي خطوط بيضاء

تسكب موس الشوكولاتة البيضاء في المقلاة فوق الطبقة الوسطى

يعاد الكيك إلى الثلاجة ويبرد حتى يجف لمدة ساعتين ونصف على الأقل

يمكن تجميد الكيك في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة

زيني وجه الكيك بالشوكولاتة المبشورة إذا كنت تستخدمينها

مرري سكينًا رفيعًا بين الكيك وجوانب المقلاة لإزالة جوانب المقلاة

مرري السكين النظيف على طول جانب الكعكة لتنعيمها

للحصول على شرائح نظيفة اغمسي السكين في الماء الساخن قبل تقطيع كل شريحة