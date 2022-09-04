طريقة عمل أصابع فيليه السمك المقلية

لمحبي السمك المقلي وصفة مميزة لتحضير أصابع السمك المقلي

المقادير اللازمة

شرائح سمك فيليه مقطع أصابع

ملح وفلفل إسود

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار مفروم ناعم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض

عصير 4 حبة ليمون

زيت غزير للقلي

دقيق

طريقة العمل

تقسم نصف كمية البهارات علي الدقيق وتقلب

يضاف نصف كمية البهارات المتبقية مع الثوم والفلفل والليمون والسكر علي السمك ويقلب ويترك ليتبل قليلاً

يغمس السمك في الدقيق مع مراعاة أن يوضع داخل كيس ثلاجة وتحريكه دون أن يلمس باليد للحصول علي القرمشة

يقلي السمك في الزيت مع مراعاة عدم وضع كمية كبيرة في كل مرة

يخرج ويصفي بعد أن يصبح ذهبي اللون