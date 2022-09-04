المرأه صحة و عافية

طريقة عمل أصابع فيليه السمك المقلية

نيفين عباسaccess_time8 / صفر / 1444 هـ       4 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي السمك المقلي وصفة مميزة لتحضير أصابع السمك المقلي

المقادير اللازمة

شرائح سمك فيليه مقطع أصابع
ملح وفلفل إسود
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار مفروم ناعم
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض
عصير 4 حبة ليمون
زيت غزير للقلي
دقيق

طريقة العمل

تقسم نصف كمية البهارات علي الدقيق وتقلب
يضاف نصف كمية البهارات المتبقية مع الثوم والفلفل والليمون والسكر علي السمك ويقلب ويترك ليتبل قليلاً
يغمس السمك في الدقيق مع مراعاة أن يوضع داخل كيس ثلاجة وتحريكه دون أن يلمس باليد للحصول علي القرمشة
يقلي السمك في الزيت مع مراعاة عدم وضع كمية كبيرة في كل مرة
يخرج ويصفي بعد أن يصبح ذهبي اللون

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.