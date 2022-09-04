صرف مستحقات الدفعة الـ12 لمزارعي القمح المحلي

جدة : البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (37.638.180) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (21.106) أطنان وذلك لعدد (66) مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (513.467) طناً لعدد (1737) مزارعاً.

وتدعو “المؤسسة”، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.