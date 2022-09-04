سعودية تستحدثُ أدوات قرطاسية برسوم تراثية

الرياض ـ البلاد

استحدثت فتاة سعودية في مهرجان العودة إلى الرياض أدوات قرطاسية منقوشة برسوم تراثية، وعناصر للهوية العربية، وحولتها إلى تصاميم مطبوعة على الهدايا والمستلزمات المدرسية المعروضة للاقتناء أمام زوار المهرجان الذي يعدُّ الأولَ من نوعه في المملكة.

وتهدف الفتاة السعودية سارة الغامدي من خلال متجرها “سين” إلى تغيير أنماط تصاميم القرطاسية العربية المتعارف عليها لأشكال جديدة تتناسب مع أذواق واهتمامات زوار المهرجان، حيث استلهمت تصاميمها من التراث المحلي، ودمجته بطابع عصري تُنعشه الألوان.

ويضم الرواق المخصص لـ”سين” في مهرجان العودة إلى الرياض منتجات متنوعة، مثل التقاويم، والحقائب القماشية، والهدايا المتنوعة المنقوشة بكتابات عربية، وخطوط تراثية متنوعة تمثل جزءًا من ثقافة المنطقة.

ويتميز التقويم الهجري في متجر “سين” بتصاميمه وألوانه وخياراته التي حصدت اهتمام الزوار، حيث جاء بأشكال مختلفة، منها ما يعلق على الحائط، وما يظهر على شكل كتاب، بعبارات متنوعة تستمد جمالها من الخطوط العربية المميزة.