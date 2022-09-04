جائزة عمار تطوف بلدان الخليج العربي

جدة – خالد بن مرضاح

انطلقت أول أمس جائزة عمــار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السادس محليا وبنسختها الخليجية الثانية والتي تقام في جميع دول الخليـج للمواطنين والمقيمين تحت شعار (الالهام يتكلم خليجي). وتسعى لجنة التحكيم بقيادة الدكتور عمار بوقس، وعضوية الفنان الكويتي الدكتور طارق العلي، والإعلامي الرياضي بتال القوس، والفنان قصي خضر، والفنانة التشكيلية الكويتية الدكتور شروق أمين، لاكتشاف المواهب من ذوي الاعاقة كمسار أول، إضافة للمهتمين ممن لديهم أفكار ومشاريع تخدم هذه الفئة سواء كانوا أفرادا أو منظمات كمسار ثانٍ.

وكانت أول جولة للجائزة في مدينة جدة، ومن ثم الرياض ثم الدمام مرورا بالبحرين ثم الكويت وقطر وعمان وأخيرا سوف تكون في دبي. يذكر أنه تقدم للجائزة أكثر من 22 ألف متسابق وقد تم فرزهم عبر لجنة التحكيم. وتوجد ثلاثة مسارات للمشاركة في جائزة عمار: المسار الأول : مخصص للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة ، وذلك بجائزة مالية قدرها :



(70,000) ريال سعودي للمركز الأول .

(50,000) ريال سعودي للمركز الثاني .

(30,000) ريال سعودي للمركز الثالث.

أما المسار الثاني فهو مخصص لكافة أفراد المجتمع المهتمين بذوي الإعاقة بأفكار ومشاريع مبتكرة تخدم هذه الفئة وتسهل حياتهم ,

وذلك بجائزة مالية قدرها: (25,000) ريال سعودي.

وبالنسبة للمسار الثالث فإنه مخصص للجهات غير الربحية في دول الخليج والتي لديها مبادرات ومشاريع ناجحة واستثنائية في تمكين ذوي الإعاقة ,

وذلك بجائزة مالية قدرها: (50,000) ريال سعودي.

يشار إلى أن التسجيل متــاح لجميع المواطنين والمقيمين في دول الخليج حيث تبدأ مقابلة المتسابقين حتى 16 سبتمبر الجاري . وقدّم رئيس جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة الدكتور عمار بوقس، شكره لمن أسهم في إنجاح الجائزة في جميع دول الخليج من قطاعات رسمية حكومية وخاصة، التي قدمت كل مجهوداتها إيمانًا منها بدورهم في تحقيق إحدى ركائز رؤية 2030 التي اهتمت بشكل خاص بذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع.