الهلال يتصدر” دوري روشن” بفوز صعب على الفتح

جدة – هلال سلمان
حقق الهلال فوزا صعبا على مضيفه الفتح بهدف دون مقابل في مباراة مقدمة من الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.
بدأ الهلال المباراة ضاغطا منذ الدقائق الأولى، وأهدر سالم الدوسري فرصة أمام المرمى الخالي في الدقيقة الثانية؛ حيث سدد فوق المرمى، ثم نجح الهلال في افتتاح التسجيل بهدف الأرجنتيني فييتو الذي سدد من مسافة قريبة في شباك الفتح بعد دربكة أمام المرمى في الدقيقة 11.
🎥 هدف الهلال الأول
⚽️ فييتو
#️⃣ #الفتح_الهلال pic.twitter.com/HGOTQl7dIG
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 4, 2022
حاول الفتح الضغط من الأطراف خصوصا؛ عبر مراد باتنا الذي شكل خطورة كبيرة، ثم انفرد ماريغا بالمرمى لكنه تعثر قبل أن يسدد (د 26)، وكانت أخطر فرصة للفتح من انفراد لأيمن الخليف لكنه سدد بجوار القائم (د 42)، وأهدر فييتو فرصة تعزيز النتيجة على مرتين قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، صدت عارضة الفتح رأسية ماريغا وحرمته من هدف تعزيز التقدم (د 51)، ورد الفتح بتسديدة كويفا التي اعتلت المرمى (د 55)، وبعد ساعة من اللعب زج دياز بكل من بيريرا وياسر الشهراني مكان كارييو وناصر الدوسري، ورد دونيس بإشراك فراس البريكان مكان محمد الفهيد (د 66)، ثم نزل إيغالو وميشايل مكان فييتو وسالم من الهلال (د 72).
ثم شارك عطيف في آخر 10 دقائق مكان القائد سلمان الفرج، وخطف ميشايل الكرة من الإسباني فيليز ومرر لماريغا الذي سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ لصالح مدافع الفتح (د 89) ومنح إنذارًا للبرازيلي.
وأهدر إيغالو كرة سهلة أمام المرمى في الوقت بدل الضائع، وكاد بيتروس أن يسجل التعادل للفتح لكن المعيوف تصدى لكرته، ليمنح الهلال الفوز الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد الفتح عند 3 نقاط.