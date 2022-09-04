“الصحة” تفُعل نظامي “موعد” و “إحالتي” في الرعاية الصحية المنزلية

جدة : البلاد

فعّلت الصحة نظامي موعد وإحالتي في جميع أقسام الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفيات والمناطق الخاص بتحويل المرضى، وذلك لسهولة الوصول لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية عن طريق هذين النظامين، لقبول المرضى في هذه الخدمة وفق الشروط التي وضعتها الوزارة وهي المرضى المنومين بالمستشفى، والمرضى غير المنومين: (مرضى الطوارئ، مرضى المراكز الصحية الأولية، مرضى الزهايمر، مرضى التأهيل الشامل)، إضافةً إلى وجود شخص قادر على رعاية المريض، وألاّ تزيد المسافة بين قسم الرعاية الصحية ومنزل المريض عن 70 كم، وكذلك توقيع المريض أو المسؤول عنه من عائلته بالموافقة على خدمة الرعاية الصحية المنزلية.

وأوضحت الصحة أن العدد الكلي للزيارات التي قامت بها للمنازل بلغ 72330 زيارة، وعدد الزيارات الميدانية بلغ 62529 وذلك حتى منتصف العام 2022م، فيما بلغ عدد المرضى تحت الخدمة 44781 مريض في 22 منطقة ومحافظة بالمملكة، وبزيادة في عدد المرضى المسجلين بالخدمة بلغ 4351 مريضاً، كما بلغ عدد المستشفيات والمراكز التي تقُدم الخدمة لمرضى الرعاية المنزلية 242، مستشفى ومركز وعدد الفرق الطبية 500 فرقة.

وأشارت إلى أن الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية هم المرضى المنومين بالمستشفيات إذا كانت الحالة مستقرة أو يحتاج خدمات صحية بالمنزل، والمرضى غير المنومين وبحاجة لمتابعة صحية وتشمل مرضى الزهايمر ومرضى التأهيل الشامل، ومرضى العيادات الخارجية ومرضى الطوارئ، والطالب المعاق والمراكز الصحية.

وأضافت أن الخدمات المقدمة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي المنزلي، والرعاية التنفسية المنزلية، والرعاية التمريضية المنزلية، والخدمات الاجتماعية المنزلية، والرعاية الطبية، وخدمات التغذية المنزلية، والخدمات الصحية المنزلية الافتراضية، والصحة النفسية المنزلية، وكذلك خدمات أخرى مساندة، و إدارة الأدوية.

يُذكر أن وزارة الصحة بدأت في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ قرابة 14 عام، حيث تُقدم الرعاية الصحية المنزلية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية.