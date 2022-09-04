ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 1290 قتيلاً

إسلام آباد : البلاد

أعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية اليوم عن مقتل 26 شخصاً خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ جراء الحوادث التي سببتها الفيضانات الكارثية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الحصيلة الإجمالية للضحايا قد ارتفعت إلى 1290 قتيلاً، بينهم 570 رجلاً و259 امرأة و453 طفلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 12 ألفاً منذ بدء الفيضانات في منتصف يونيو الماضي بسبب الموجات المتتالية للأمطار الغزيرة.

وأضافت أن 29 فريقاً يشارك في مسح تقييم الأضرار في المناطق المتضررة من الفيضانات.

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المنظمات الدولية، خاصةً منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لمساعدة الأطفال في بلاده عقب كارثة الفيضانات المدمرة.