إصابة 17 شخصا في حادث أرجوحة دوارة بالتشيك

البلاد : وكالات

أسفر حادث تعرضت له أرجوحة دوارة بمهرجان ثقافي في جمهورية التشيك عن إصابة 17 شخصا اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية (تشتك ).

وتردد أن اثنين من الجرحى أصيبا بجروح خطيرة لكنها غير مهددة للحياة، حسبما قال متحدث باسم خدمات الإنقاذ للوكالة.

وسقط العديد من الأشخاص في الأرجوحة على كشك التذاكر أثناء وجودهم في كراسيهم.

ووقع الحادث خلال مهرجان في بلدة هافيروف شرقي البلاد.

وأنهى عمدة المدينة المهرجان مبكرا. وكانت الحفلة قد بدأت أمس الجمعة وكان من المقرر أن تستمر حتى وقت متأخر من مساء السبت مع عروض لموسيقيين تشيكيين وعالميين بارزين.

ودعت الشرطة رواد المهرجان إلى تسليمها لقطات فيديو يمكن أن تظهر ما حدث.