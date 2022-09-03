قائد طائرة يحلق فوق ميسيسيبي ويهدد بتحطيمها

البلاد : وكالات

حلق قائد طائرة صغيرة فوق منطقة توبيلو في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مهدداً بتحطيمها.

وأعلنت إدارة شرطة توبيلو اليوم السبت أن قائد الطائرة هدد بتحطيمها في متجر وول مارت الشهير.

كما أوضحت إنه تم إخلاء وول مارت ومتجر قريب.منه ايضاً، تحسباً لكل الاحتمالات.

إلى ذلك، أضافت أنها اتصلت بالطيار مباشرة، للتفاوض معه والحديث إليه، دون أن تعطي تفاصيل إضافية، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس.إلا أنها طلبت من كافة المواطنين تجنب تلك المنطقة حتى تتضح الأمور، ويزول الخطر، مشيرة إلى أنه مع تنقل طائرة من هذا النوع، تكون منطقة الخطر أكبر بكثير وأبعد من توبيلو.

يشار إلى أن الطائرة كانت بدأت في الدوران بشكل غريب ومثير للشبهة، حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وظلت في الهواء بعد أكثر من ثلاث ساعات، فيما لم يعرف حتى الساعة مصير الطيار.

وكانت الولايات المتحدة شهدة خلال هذا العام العديد من الحوادث الدامية، من إطلاق نار أو أعمال عنف أخرى مرتبطة بحمل السلاح ، وهي مشكلة كبيرة يفاقمها بحسب العديد من الناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.