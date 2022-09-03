شاهد ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد

فرض ليفربول التعادل على مضيّفه إيفرتون 0-0 ظهر اليوم السبت ضمن لقاءات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيم ديربي الميرسيسايد في ملعب إيفرتون “غوديسون بارك” بإدارة تحكيمية من الإنجليزي أنتوني تايلور وسط حضور جماهيري غفير.

ووقف حارسا المرمى في الفريقين ندًا للمهاجمين، إذ أنقذ أليسون بيكر وجوردان بيكفورد نحو 7 أهداف على الأقل فيما بينهما مجتمعين.

وفي الدقيقة 69 بالشوط الثاني ألغى الحكم أنتوني تايلور بإشارة من تقنية “VAR” هدفًا لإيفرتون أحرزه لاعبه كونور كوادي، بداعي تسلل.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس بصفة مؤقتة لحين انتهاء بقية مباريات الجولة، وبقى إيفرتون بالمركز 14 بـ4 نقاط.

شاهد ملخص ليفربول وإيفرتون