“سيسرا”.. بئر منحوتة في الصخر عمرها أكثر من 2000 عام بمدينة سكاكا

سكاكا : البلاد

تحتضن منطقة الجوف ضمن موروثها التاريخي العريق عدداً من الآبار الأثرية، ومنها بئر سيسرا المنحوتة في الصخر الرملي منذ أكثر من ألفي عام، تقع على بعد (200) متر من قلعة زعبل التاريخية الشهيرة في مدينة سكاكا.

ويعود تاريخ البئر إلى الفترة النبطية ما بين القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، حيث تبلغ أبعاد فوهة البئر ( 8م * 9م ) ويصل عمقها إلى (15) مترًا تقريبا، ويتميز البئر بوجود فتحة في الجهة الشرقية منها كانت تغذي المزارع بالمياه من خلال قناة محفورة في الصخر، وهو نظام ري معروف يعود إلى الفترة النبطية.

وقال عالم الآثار البرفيسور فريدريك وينيت وزميله ويليام ريد، بعد زيارتهما لمنطقة الجوف عام 1962م: إن بئر سيسرا تشبه بئرًا موجودة في الجيب بفلسطين، مشيرين إلى أن بعض المناطق المنخفضة في سكاكا المحيطة بالبئر من الجهة الشرقية والجنوبية كانت تُسقى من ماء البئر بواسطة أنفاق تحت الأرض.

يذكر أن البئر في داخله درج منحوت على الجوانب يمكن النزول من خلاله إلى القاع، كما يوجد طريق معبد يصل إلى موقع البئر الأثري ومحيطه مرصوف بالحجارة، وذلك ضمن أعمال الترميم وإعادة التأهيل التي شهدها الموقع، ليكون واحدًا من نقاط الجذب السياحي والأثري التي تنتشر في المنطقة.