“هزامة” الأسرع وهجن الشحانية تتألق في الأشواط الصباحية لفئة الثنايا

الطائف- البلاد
حققت هجن الشحانية القطرية اليوم الجمعة أربعة انتصارات من خلال المطايا (ميرال وأسد وعيلم وتوزيع)، كما تمكنت هجن المرقاب القطرية من تحقيق انتصارين للبكرتين ( هزامة وذهب) وأيضاً حصول ” هزامة ” على أسرع توقيت بـ 9:24.836 دقائق، وذلك ضمن الأشواط الختامية لفئة الثنايا، في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
لقب التوقيت الأفضل انتزعته “هزامه” بـ ⏱ 9:24.836 في ثالث أشواط الثنايا ضمن السباق النهائي!🥇
ألف مبروك لمالكها هجن المرقاب🇶🇦#مهرجان_ولي_العهد_للهجن 2022 pic.twitter.com/hJHMOsUe0G
— مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) September 2, 2022