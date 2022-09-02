الرياضة

“هزامة” الأسرع وهجن الشحانية تتألق في الأشواط الصباحية لفئة الثنايا

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1444 هـ       2 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الطائف- البلاد
حققت هجن الشحانية القطرية اليوم الجمعة أربعة انتصارات من خلال المطايا (ميرال وأسد وعيلم وتوزيع)، كما تمكنت هجن المرقاب القطرية من تحقيق انتصارين للبكرتين ( هزامة وذهب) وأيضاً حصول ” هزامة ” على أسرع توقيت بـ 9:24.836 دقائق، وذلك ضمن الأشواط الختامية لفئة الثنايا، في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

 

وجاءت بقية نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الأخرى كالتالي: “نجد” لـ سمير مرزوق الشلاقي، “الغربي” لـ سلمان عبيد الدوسري، “سلطانة” لـ فهيد مناحي العجمي، “براق” لـ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.