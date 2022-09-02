ضمك يصعق الخليج في الوقت بدل الضائع

متابعة- محمود العوضي
فاز فريق ضمك على ضيفه الخليج 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في أبها لحساب الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي.
🎥 هدف ضمك الأول
⚽️ منصور حمزي
#️⃣ #ضمك_الخليج pic.twitter.com/PmV71qDF6b
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 2, 2022
🎥 هدف التعادل للخليج
⚽️ عبدالقادر بدران بالخطأ في مرماه
#️⃣ #ضمك_الخليج pic.twitter.com/HGryqWe9sl
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 2, 2022
تقدم منصور حمزي لضمك في الدقيقة الثامنة، ثم سرعان ما تعادل الخليج بهدف سجله عبد القادر بدران، لاعب ضمك، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يخطف دوماجوج أنتوليتش هدف الفوز لضمك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.
هدددددف!⚽
د90+2' جزائية انتوليتش تمنح ضمك التقدم 😍
ضمك 2 × 1 الخليج#ضمك_الخليج#SSC pic.twitter.com/tDSpWWMtud
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2022
بتلك النتيجة يرفع ضمك رصيده إلى6 نقاط، فيما بقي الخليج بلا نقاط.