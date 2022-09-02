الرياضة

ضمك يصعق الخليج في الوقت بدل الضائع

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1444 هـ       2 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
فاز فريق ضمك على ضيفه الخليج 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في أبها لحساب الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي.

تقدم منصور حمزي لضمك في الدقيقة الثامنة، ثم سرعان ما تعادل الخليج بهدف سجله عبد القادر بدران، لاعب ضمك، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يخطف دوماجوج أنتوليتش هدف الفوز لضمك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

 

 بتلك النتيجة يرفع ضمك رصيده إلى6 نقاط، فيما بقي الخليج بلا نقاط.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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