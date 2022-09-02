تجهيز مركز غسيل كلوي يخدم 200 مريض سنويا بالمدينة

المدينة المنورة : البلاد

أطلقت جمعية “حياة” الخيرية مبادرة تجهيز مركز غسيل كلوي شامل بالمدينة المنورة، يكون مختص في توفير جلسات الغسيل الكلوي، للمرضى المحتاجين.

وسيخضع المشروع لإدارة جمعية “حياة”، بينما ستنوط مهمة تشغيله إلى مؤسسات ومراكز طبية متخصصة، تمتاز بالحرفية والمهنية فـي مجالها، بما يضمن حصول المريض على الخدمة وفق أفضل المعايير بالإمكانات المتاحة والمتوفرة وبأسعار مخفضة.

وتعددت مبررات إنشاء مركز غسيل كلوي في المدينة المنورة، ومن ضمن الأسباب التي دفعت لتبني هذا العمل الخيري، كان ارتفاع عدد الحالات المسجلة في قائمة الانتظار لدى جمعية “حياة” من مرضى الفشل الكلوي، حيث بلغ عددهم ٣٥ مريضاً، إلى جانب رغبة الجمعية في مساعدتهم، وأيضًا نظرًا لخطورة أمراض الكلى وصعوبة تحمل ألمها.

ويعتبر الهدف البارز من هذا المشروع، هو تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الطبية للمرضى الفقـراء والمحتاجين، بما يلبي احتياجاتهم الصحية بأقل التكاليف المالية للمحافظة على صحتهم وسلامتهم، وفق رؤية المملكة 2030، والمتمثلة فـي بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي.

وسيقدم مركز غسيل الكلى خدماته الطبية إلى 200 مريضًا بنطاق شهري، مع احتياج كل مريض إلى 12 جلسة غسيل كلوي في الشهر الواحد ، بالشراكة مع مؤسسة “عبد الله الراجحي” الخيرية..

وبخصوص المبادرة، صرح الرئيس التنفيذي لجمعية “حياة” الخيرية طارق بن صالح دقاق لـ( البلاد ) قائلاً: “لا يخفى على أحد بأن الكليتين من أهم أعضاء الجسم، وقد لمسنا زيادة عدد الحالات التي تحتاج إلى مساعدة في الغسيل الكلوي، لذلك أطلقنا المبادرة وبحثنا عن جهات تشاركنا نفس الفكر والتوجه، وبحمد الله وفضله استطعنا تأمين المشروع والبدء في تنفيذه”.

وأضاف : “نشكر كل من ساهم في خروج تلك المبادرة للنور، وجزاهم الله كل الخير على إنقاذ الأرواح، وتقديم يد العون لكل محتاج وغير قادر”.