الرياض تستضيف البطولة العربية للرياضات الإلكترونية ضمن موسم الجيمرز

الرياض- هاني البشر

أعلن الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية انطلاق بطولة العرب للرياضات الإلكترونية (Arab Esports League) على مدار يومي الخميس والجمعة 1 و2 سبتمبر، بمشاركة اللاعبين واللاعبات مِن سبع عشرة دولة عربية في بطولتين منفصلتين للعُبتي TEKKEN 7 و VALORANT، ويشارك في رياضة (TEKKEN 7)

الإلكترونية سبعة عشر منتخبا مِن الرجال، وتسع منتخبات مِن النساء بينما تضم لعبة (VALORANT) ثماني دول مشاركة لكلا الجنسين.

ويشارك في البطولة العديد من الدولة العربية، هي” المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات ومصر ولبنان والكويت وفلسطين وعمان والصومال والجزائر وتونس والمغرب وليبيا والعراق والأردن وجيبوتي”، ويستضيف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية البطولة في بوليفارد رياض سيتي في منطقة فوف للبطولات المجتمعية التيتيقام بها البطولات المجتمعية لموسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالميًا.

يفوز منتخب مصر 🇪🇬 🤩على منتخب الإمارات 🇦🇪

ويتأهل إلى المرحلة النهائية في #الدوري_العربي_الإلكتروني للعبة Valorant للرجال pic.twitter.com/EzgjByztdu — الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (@Saudi_Esports) September 2, 2022

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية أن بطولة العرب ستكون نقطة فاصلة في مسيرة المنطقة في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث يسعى الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية إلى الإسهام في إيجاد المواهب العربية الشابة وأن تكون لديهم منصة تنافس احترافية تجعلهم ينطلقون منها لكبرى محافل الرياضات الإلكترونية الدولية.

يوم أول مليء بالمنافسة القوية🤩

في بطولة #الدوري_العربي_الإلكتروني

للعبة Valorant و Tekken7 للرجال والنساء pic.twitter.com/WnsbAiTa8z — الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (@Saudi_Esports) September 2, 2022

وأضاف: “أن باجتماع الاتحادات العربية في بطولة واحدة ستكون هناك العديد من الفرص التي يتم السعي إليها، وذلك بأن تكون الدول العربية مثالًا يحتذى به على مستوى العالم في الرياضات الإلكترونية”.

ولفت سموه النظر إلى المنطقة العربية لديها العديد من الأبطال الدوليين العرب الذين حققوا إنجازات عالمية، ويجري من خلال هذه البطولة السعي لأن يحتك اللاعبون العرب بأخوتهم لتطوير مهاراتهم

وأن يصبح العرب مستقبلًا أبطال العالم في جميع الرياضات الإلكترونية.