الأخضر يقسو على نظيره العراقي ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب للناشئين

متابعة- محمود العوضي
قدم منتخبنا الوطني للناشئين أجمل عروضه في كأس العرب التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية. أخضر الناشئين نجح في تحقيق فوز عريض على نظيره العراقي برباعية مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة.
افتتح منتخب العراق أهداف المباراة عن طريق حسن جاسم في الدقيقة الخامسة، لكن لاعب الأخضر نواف الجدعاني تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 28.
بعدها أحرز المنتخب السعودي ثاني أهدافه عن طريق طلال حاجي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الذي انتهى بتفوق الأخضر بهدفين لهدف.
وفي الشوط الثاني، عزز الأخضر بالهدف الثالث عن طريق طلال حاجي الذي أحرز ثاني أهدافه بالمباراة في الدقيقة 57، ثم أضاف طلال حاجي الهدف الرابع والثالث له في الدقيقة 76. وبذلك يضرب الأخضر موعدا مع مستضيف البطولة المنتخب الجزائري في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية.