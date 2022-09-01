4 مزادات في الرياض والقصيم وأبها

الرياض – البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 4 مزادات علنية للمنقولات في كلٍ من الرياض والقصيم وأبها خلال الفترة ما بين 5 و 11 من شهر سبتمبر للعام 2022 م.

وتعرض المزادات أكثر من 700 أصل منقول من مختلف المعدات وخطوط الإنتاج والأجهزة المتخصصة في مجال إنتاج الأطعمة ومعدات إطفاء لأنظمة الدفاع المدني والمعدات الطبية والثلاجات المتخصصة للمطاعم.

وتبدأ المزادات بمزاد الفرصة الأول الذي يستعرض معدات إطفاء لأنظمة الدفاع المدني بهيئتها الجديدة ويتجاوز عددها 696 جهازاً متعدد الاستخدام ويقام المزاد بمنطقة القصيم، ومزاد الفرصة الثاني الإلكتروني لعرض أكثر من 21 آلة لخط إنتاج مصنع وحبات خفيفة وملحقات متعددة الاستخدام ويقام المزاد بمنطقة القصيم، ومزاد علني حضوري على منقولات لمستشفى متخصص بمدينة أبها إذ يعرض المزاد 9 أنواع من المعدات الطبية مختلفة الاستخدام، ومزاد علني حضوري لمنقولات شركة معدات مطاعم بالرياض ويعرض 7 معدات متخصصة من ثلاجات وأفران وأجهزة متخصصة للمطاعم والمطابخ.

ويُعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم التسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق إسنادها إلى المنشآت المختصة بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع بها المركز.