وفد إندونيسي من جامعة مالانج يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

جدة : البلاد

استقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد بمقر المركز بالرياض وفدًا إندونيسيا ضم كلاً من البروفيسور أحمد رافع الدين رئيس جامعة مالانج، والسيدة فريدة حياتى، والبروفيسور سوكو ويونو رئيس مجلس الأمناء، والسيدة درويانتي، والبروفيسور نور المرتضى مدير كلية الدراسات العليا، والدكتورة إيفي إليانة مدير المكتب الدولي، والدكتور بادروس شوليه والدكتور بادروس صالح الملحق التعليمي والثقافي بسفارة جمهورية إندونيسيا بالرياض، والسيدة أنيس فؤادة.

وقد جرى الحديث عن أهمية العلاقات السعودية الإندونيسية، وضرورة تعميق الجانب الثقافي منها، كما تم الاتفاق على تفعيل العلاقة بين المركز والجامعة في مجال البحوث والتبادل العلمي، ودعم التواصل المعرفي بين البلدين، بما يحقق مزيدًا من التقارب بينهما؛ تعزيزًا للدبلوماسية الرسمية، التي تشهد تطورًا كبيرًا، استنادًا إلى العلاقة الأزلية والتاريخية بين المملكة وإندونيسيا.

شهد اللقاء من جانب المركز كل من الأستاذ عبدالله الكويليت المدير التنفيذي، والأستاذ فرحان العنزي الباحث بالمركز والمختص في شؤون شرق آسيا.