وزارة الشؤون الإسلامية تسدل الستار على معرض جسور بتايلند

الرياض : البلاد

أسدلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الستار على معرض “جسور” الذي استمر 20 يوماً في المركز الإسلامي بالعاصمة بانكوك تزامناً مع انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي نظمتها الوزارة على مستوى مملكة تايلند.

وأسهم المعرض في نسخته الأولى في إبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، ومناصرة قضايا المسلمين، وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية، والإسهام في محاربة الإرهاب، ونشر قيم الاعتدال والتسامح.

وأبرز المعرض عناية المملكة بالقرآن الكريم من خلال إنشائها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، والتعريف أيضاً بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة التي توزع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد من الأركان المختلفة، مثل: القهوة السعودية، والخط العربي بمشاركة خطاطين طيلة أيام المعرض.