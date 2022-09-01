مركز الملك سلمان يواصل مساعداته

الرياض – البلاد

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، حيث استطاع الفريق الفني التابع للمركز الوصول إلى المناطق المتضررة والمعزولة في محلية قلي بولاية النيل الأبيض، حيث جرى توزيع 112 طنًا و554 كيلو غرامًا من السلال الغذائية، و120 خيمة، و 1.494 بطانية ، و476 حقيبة إيوائية، استفاد منها 5.538 فردًا.



وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.

كما واصل المركز توزيع السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديرية كحدا التابعة لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو.حيث تم توزيع 30 طنًا من السلال الغذائية، استفاد منها 2,550 فردًا.