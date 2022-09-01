عسير .. جماليات المكان تتناغم مع الطبيعة

أبها ـ البلاد

في مرتفعات عسير الشاهقة ارتباط بالطبيعة المقترنة بتأمل الأفق ومشاهدة المناظر الخضراء على مد البصر ما بين التحليق والتغريد، والتحديق في جماليات المكان يكمن التناغم مع الطبيعة. وتأتي عسير في مقدمة الوجهات السياحية في المملكة حيث تأخذ علاقة التناغم والانسجام بالتطور عند زيارة أشهر الأماكن في منطقة عسير التي يمكن الوصول إليها عبر الطرق المغروسة ما بين الجبال والخضرة، لتكون بداية نقطة الانطلاق من قصر شدا بينما يجسد الهندسة المعمارية التقليدية، بحيث تم تحويله إلى متحف مع الإبقاء على تكوينه الطيني المتعرج والذي تقوم عليه الأسقف والجدران.

وبعد التوغل في المنطقة تظهر من أعلى التل قرية رجال ألمع الأثرية بصورتها الخالدة التي تعود لأكثر من 350 عامًا، ولا تزال تحتفظ بشموخها وجماليتها المتمثلة في الكوارتز الأبيض الذي يزين مظهرها من الخارج، ويتداخل مع مشهد القرية من بعيد مدرجات خضراء تمتد على طول الجبال وعلى كل الحواف.



تتمثل ثقافة منطقة عسير بالمحافظة على التراث كرمز أبدي في كل شوارعها ومبانيها، وينعكس ذلك على سكانها الذين يفخرون بانتمائهم المتجذر للأرض، ويتجلى الفن الأكثر تفردًا من خلال فن القط العسيري في الأعمال اليدوية والتحف الأثرية التي تتباهى بها منطقة الجنوب، فقد يكاد لا يخلو طريق من ألوان البهجة التي يرمز لها ذلك الفن الأصيل.



في حين تشكل قرية المفتاحة وهي عبارة عن حي صغير مركز ثقافي متميز، تتسم بالبهجة بجدارياتها الزاهية وممراتها الضيقة في المساحة والواسعة بالفنون. لكن وعلى الرغم من مثالية المناظر الطبيعية الخلابة، تبقى روح المغامرة الدافع الأول للاستمتاع الحقيقي بالرحلة، وتعد تجربة ركوب التلفريك من أكثر التجارب الممتعة في منطقة عسير، حينما يتأرجح التلفريك ما بين الجبال حيث ينطلق من أربعة محطات ترتكز المحطة الأولى على فندق أبها بلاس المتعلق ما بين عمودين واقعين على بعد كيلومتر عن بعضيهما، ومحطة تلفريك أبها الجديدة والذي يتجه نحو الجبل الأخضر أحد المعالم المثيرة نهارًا والخلابة ليلًا، حيث يضاء الجبل بأضواء نيون خضراء تتألق وتشع بوهجٍ دافئ يُرى من جميع أنحاء المدينة، والمحطة الثالثة تلفريك السودة حيث ينقل الركاب من أعلى جبل السودة إلى قرية رجال ألمع، وفي المحطة الأخيرة يكون تلفريك الحبلة والذي يمتد تجاه قرية الحبلة القديمة، ويعتبر وسيلة التنقل الوحيدة حيث لا يمكن الوصول إلى هناك إلا عن طريق التلفريك. لتقدم تجربة الصعود عبر التلفريك الاستمتاع بمناظر بانورامية للطبيعة تترسخ صورتها في الذاكرة إلى الأبد.



وتستقر الدهشة على الملامح طوال الوقت، فبعد تجربة التلفريك وملامسة الغيوم يمكن زيارة المدينة العالية الملازمة لقمة الجبل والتي نحتت من الصخور الجبلية جدران وأرصفة تستند عليها المدينة، وقد ازدهرت المدينة العالية مؤخرًا بالمقاهي والمطاعم والأنشطة الترفيهية المتنوعة تتناسب مع ذائقة الجميع وتلبي مختلف الرغبات.

ولأن منطقة عسير تقف في صف الطبيعة دائمًا، ويختلف المشهد في كل يوم حسب النور أو الريح أو المطر، حيث تتبدل صورة الأرض من مشرقة ومتوهجة في أيام الصحو إلى مبللة منتعشة بعد نزول المطر، والهواء يميل إلى البرودة كلما ارتفعت عاليًا عبر الطرق المعلقة باستدارة حول الجبال.

وهناك الأسواق الشعبية التي تجذب أهالي المنطقة والزائرين، وأبرزها سوق الثلاثاء الشعبي، أحد أبرز المعالم التاريخية في مدينة أبها جنوب، ويعد من أقدم الأسواق الشعبية في المنطقة، ويتميز السوق بحضور قوي في المنتجات الشعبية.