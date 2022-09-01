الرياضة “زعفران” الأسرع في أولى سباقات فئة الثنايا النهائية

الطائف- البلاد

حققت “زعفران” لـ مانع علي الشامسي، المركز الأول في الشوط الأول فئة ثنايا بكار، والأسرع توقيتاً ب 9:27.470 دقائق, ضمن الأشواط النهائية في مهرجان سمو ولي العهد للهجن 2022، حيث بلغت نقاط الشامسي حتى الآن 336 نقطة، متصدراً مسابقة السيف. وجاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في بقية الأشواط الأخرى كالتالي: “العنيد” لـ عامر راشد المري، “شقراء” لـ نايف عودة الحويطي، “بشار” لـ أحمد مانع آل عامر، “تكريم” لـ عاطف عطية القرشي، “مبلش” لـ رياض ثامر السعدون، “الغربيه” لـ فيصل محمد المري، “جلمود” لـ ناصر سحاب الرشيدي، “ضجه” لـ حمد محمد المري، “شاهين” لـ سعيد علي المري.