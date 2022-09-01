الرياضة

رسميا.. الاتفاق يوقع مع البرازيلي فيتينيو

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1444 هـ       1 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمودالزهراني
أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع البرازيلي فيكتور سانتوس ( فيتينيو) ليدعم صفوف هجوم فارس الدهناء حتى 2025 ، قادماً من فلامنجو البرازيلي.

جرت مراسم التوقيع عصر اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالنادي بحضور رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل .

يذكر أن فيتينو قد حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، من أهمها بطولة السوبر الروسي 2015، وبطولة الدوري الروسي 2018، وكأس روسيا 2018، والسوبر الروسي 2019، وكأس أمريكا الجنوبية 2019، والدوري البرازيلي 2019 – 2020، وبطولة السوبر البرازيلي 2021 وذلك خلال فترة احترافه مع أندية سسكا موسكو الروسي، وفلامنغو البرازيلي.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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