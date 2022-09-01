رسميا.. الاتفاق يوقع مع البرازيلي فيتينيو

الدمام-حمودالزهراني
أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع البرازيلي فيكتور سانتوس ( فيتينيو) ليدعم صفوف هجوم فارس الدهناء حتى 2025 ، قادماً من فلامنجو البرازيلي.
جرت مراسم التوقيع عصر اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالنادي بحضور رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل .
يذكر أن فيتينو قد حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، من أهمها بطولة السوبر الروسي 2015، وبطولة الدوري الروسي 2018، وكأس روسيا 2018، والسوبر الروسي 2019، وكأس أمريكا الجنوبية 2019، والدوري البرازيلي 2019 – 2020، وبطولة السوبر البرازيلي 2021 وذلك خلال فترة احترافه مع أندية سسكا موسكو الروسي، وفلامنغو البرازيلي.