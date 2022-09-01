تضخم قياسي في منطقة اليورو

بروكسل – وكالات

سجل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس مستوى قياسيًا جديدًا بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما يعزز احتمالية اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء عن “يوروستات”، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 9.1% خلال أغسطس على أساس سنوي، ليسجل التضخم مستوى قياسيا جديدا، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى وصوله عند 9%.

وبذلك يسجل التضخم في منطقة اليورو تاسع مستوى قياسي على التوالي، بعدما بدأ في الارتفاع في نوفمبر 2021.

وفي حال استبعاد البنود المتذبذبة، فإن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 4.3%.

هذا وتراجع معدل التضخم في فرنسا إلى 6.5% خلال أغسطس، من 6.8% في يوليو، كما تباطأت بيانات التضخم في إسبانيا إلى 10.4%، مقارنة مع 10.8% في يوليو.