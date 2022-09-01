“المياه الوطنية” تشغّل خط نقل المياه المجددة إلى متنزه السدر بعيدابي جازان

البلاد : متابعات

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان تشغيل خط الفائض لنقل المياه المجددة من محطة المعالجة بالعيدابي إلى متنزه السدر، مبينةً أن المشروع يأتي بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المجددة لري المتنزه الواقع على بعد قرابة الأربعة كيلومترات عن موقع المحطة.

وأكد المهندس بندر ناصر جبر مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان، أن تشغيل خط الفائض لنقل المياه المجددة ثلاثيًا إلى متنزه السدر يهدف للاستفادة من المياه المجددة في محطة المعالجة المدمجة التي يتم ضخها بواسطة مضخات بسعة إجمالية (2000) م3 يومياً بضغط 6 بار، عبر خط فائض من أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة، وبقطر 160مم يمتد بطول 4 كيلومترات.

وأوضح المهندس بندر أن المشروع سيكون له الأثر الكبير في تعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة لري المتنزه، مبينًا أن تكلفة المشروع بلغت 4,7 مليون ريال، وأنه نُفذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية لخدمة المستفيدين منه.