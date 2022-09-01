العمالة المنزلية.. رسوم استقدام متقاربة بالخليج

البلاد – مها العواودة

تطالب الأسر المحتاجة للاستعانة بالعاملات المنزليات لاستحداث خيارات متعددة لمصادر العمالة بما ينعكس على التنافسية بالأسعار نتيجة التفاوت الذي يحققه تفوق العرض على الطلب، ويشير البعض إلى ارتفاع رسوم الاستقدام من قبل الشركات الموكل إليها جلب العمالة قياسا إلى الاستقدام الذاتي الذي كان سائدا ولا زال قائما في بعض دول الخليج، مؤكدين أن رسوم استقدام العاملات المنزليات في كثير من دول الجوار أقل ووصولهن أسرع.

وفيما تتراوح رسوم الاستقدام وفقا لإفادة بعض المكاتب في المملكة ما بين 8000 آلاف إلى 32 ألف ريال، ما تم اعتباره مبلغا كبيرا وفقا للكثير من محتاجي العمالة المنزلية الآملين خفض المبلغ مع تعدد استقدام الجنسيات، أكد مدير مكتب استقدام التأشيرة الذهبية في الباحة محمد الغامدي، أن شروط وآلية استقدام العمالة المنزلية، والرسوم والرواتب ووقت الوصول، يتم تحديدها من قبل منصة “مساند” الإلكترونية لحفظ حقوق المواطن ومكتب الاستقدام، مبينا أن إبرام العقد مع أي مكتب معتمد من وزارة الخارجية ومسجل في مساند توضح تفاصيله حسب الجنسية من قبل المنصة. ولفت إلى أن وصول العاملة للمملكة يستغرق على الأقل ثلاثة أشهر، بينما تكلفة الاستقدام تتأثر حسب المطار ومحطة الوصول وكل ذلك يحدد عبر “مساند”، التي بينت عبر موقعها الإلكتروني أن أكثر العمالة تكلفة في استقدامها العاملات من سريلانكا، وتبلغ تكلفتها في أحد المكاتب نحو 32.200 ريال، فيما كانت أقل العاملات تكلفة من بنغلاديش، وأوغندا وبلغت التكلفة الدنيا نحو 8.050 ريالاً. وأوضحت المنصة أن الدول التي يسمح الاستقدام منها بالنسبة للعاملات المنزليات، تشمل: فيتنام، أوغندا، إريتريا، النيجر، الهند، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا، مدغشقر، جنوب أفريقيا، كينيا، أوزبكستان، كمبوديا، ومالي.



وصول سريع

من جهته، قال أمين سر لجنة مكاتب الاستقدام في سلطنة عمان عبدالعزيز الرئيسي، إنه تم تشكيل فريق عمل خليجي قبل ست سنوات للضغط على الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية لتخفيض العمولة، وقد حلت كل المشاكل الخاصة بالعاملات ومن في حكمهن حتى لا يتم استغلال الدول المستقدمة، لافتا إلى أن ملف الاستقدام في عمان لا يزال غير منظم في ظل سيطرة التجار الملحوظة عليه.

وأشار إلى ضرورة دفع مبلغ 141 ريال عماني كرسوم تأشيرة، مؤكدا أن رسوم المكاتب المناط بها الاستقدام تترواح بين 1000 ــ 1500 ريال عماني والرواتب بين 90 ــ 160 ريال عماني، مبينا أن وصول العاملة لا يستغرق شهرا واحدا.

أسعار متقاربة

وتبلغ تكلفة استقدام العمالة الفلبينية في قطر مابين 15800 ـ 18800 ريال 16800 ريال وفقا للسيدة سلوى فتحي التي اكدت أن من شروط استقدام العاملات وأضافت: “تصل العاملة المنزلية إلى البلاد بعد 45 يوما من وقت اختيارها والاتفاق مع مكتب الاستقدام، أما راتبها فيحدد حسب جنسيتها وطبيعة العمل القادمة له”.



تنافسية بالإمارات

شركات الاستقدام بالإمارات تعمل وفق التنافسية لتعدد الجنسيات والرسوم وفقا لسالم الحمادي مالك ومدير مكتب استقدام في عجمان وتتراوح الرسوم بين 12600 ــ 15750 درهم.

ولفت الحمادي، إلى أن التنافسية بين المكاتب خفضت الأسعار المحددة سلفا من وزارة الموارد البشرية، مؤكدا أن هناك رقابة صارمة على الأسعار من قبل الوزارة لمنع التلاعب، إذ يمكن تخفيضها ولكن يمنع تماما زيادتها، مضيفا: “في حال سجلت بعض المكاتب مخالفات للأسعار التي حددتها الموارد البشرية يعاقب المستقدم ويعتبر مخالفا”.



السعر مرتبط بالجنسية

وتتراوح رسوم الاستقدام في البحرين وفقا لمحمد التميمي صاحب مكتب استقدام ايدي عاملة في المنامة بين 1500 ــ 2000 دينار بحريني شاملة رسوم الفيزا، مبينا أن الوقت المحدد لاستقدام العاملات المنزليات يعتمد على الجنسيات، فكل جنسية لها مدة معينة أطولها الفلبين، حيث يستغرق الوصول إلى البحرين من شهر ونصف إلى شهرين تقريبا كأقصى حد، بينما عمالة الهند وسيريلانكا تصل في مدة أقل، مشيرا إلى أن أقل تكلفة هي العاملة الإثيوبية والهندية.

وأشار إلى أن العمالة السريلانكية تفضل الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأن العمولة التي تدفع لهم أكبر، موضحا في الوقت ذاته أن التكلفة مختلفة بين المكاتب في البحرين، وذلك يرجع إلى أن صاحب العمل يمكنه أن يستقدم من الخارج بدون التعامل مع مكتب أو وسيط.