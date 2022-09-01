الرياضة الصبياني يعزز دفاع الخليج

الدمام- حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل التعاقد مع المدافع هاني الصبياني قادمًا من الأهلي، على سبيل الإعارة؛ لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. ويعتبر هاني الصبياني الصفقة الـ 20 للفريق بعد قدوم كل من الجزائري جمال بلعمري و دوغلاس فيدريك حارس المرمى البرازيلي، بالإضافة إلى المدافع النيجيري إيزوتشوكو أنتوني والبرازيليين لوكاس سوزا وموراتو والمهاجم الألباني سكول تسيكاليشي والغابوني أندريه بوكو. وعبدالله الصامطي وأيمن الحجيلي ومروان الحيدري وطاهر الحجي ومحمد خبراني وعبدالله الشنقيطي وحازم الزهراني ومحمد السهلي وحمد العبدان وخالد السميري وعمر العودة.