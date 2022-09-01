الرياضة

الشباب يدك شباك أبها برباعية ويتصدر” دوري روشن”

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1444 هـ       1 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
تصدر فريق الشباب دوري “روشن السعودي” بعدما نجح في تحقيق انتصار عريض برباعية نظيفة على حساب فريق أبها، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

افتتح الشباب التسجيل من خلال الأرجنتيني كريستيان جوانكا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة “25” من زمن الشوط الأول.

وأضاف سانتي مينا الهدف الثاني للشباب في الدقيقة “39” بعد أن خطف الكرة من حارس أبها الذي تعثر خلال تمريرها لزميله.

وعزز البرازيلي كارلوس جونيور النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة “44”. واختتم البديل هتان باهبري أهداف الشباب في مرمى أبها من خلال تصويبة صاروخية لا تصد ولا ترد بالدقيقة “90” من عمر المباراة.

ليرتفع رصيد الشباب بهذا الفوز لـ6 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما حل أبها بالمركز العاشر بـ3 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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