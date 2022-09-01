الشباب يدك شباك أبها برباعية ويتصدر” دوري روشن”

متابعة- محمود العوضي
تصدر فريق الشباب دوري “روشن السعودي” بعدما نجح في تحقيق انتصار عريض برباعية نظيفة على حساب فريق أبها، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.
افتتح الشباب التسجيل من خلال الأرجنتيني كريستيان جوانكا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة “25” من زمن الشوط الأول.
وأضاف سانتي مينا الهدف الثاني للشباب في الدقيقة “39” بعد أن خطف الكرة من حارس أبها الذي تعثر خلال تمريرها لزميله.
وعزز البرازيلي كارلوس جونيور النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة “44”. واختتم البديل هتان باهبري أهداف الشباب في مرمى أبها من خلال تصويبة صاروخية لا تصد ولا ترد بالدقيقة “90” من عمر المباراة.
ليرتفع رصيد الشباب بهذا الفوز لـ6 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما حل أبها بالمركز العاشر بـ3 نقاط.
هدددددف!⚽️
جوانكا يفتتح أول أهداف اللقاء للشباب في الدقيقة 25
أبها 0 × 1 الشباب#أبها_الشباب#SSC pic.twitter.com/ix9XuElAm8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2022
هدددددف!⚽️
بعد خطأ من الحارس.. سانتي مينا يضاعف النتيجة للشباب
أبها 0 × 2 الشباب#أبها_الشباب#SSC pic.twitter.com/X7w6IHxn7d
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2022
هدددددف!⚽️
بتسديدة قوية كارلوس جونيور يضيف الهدف الثالث للشباب
أبها 0 × 3 الشباب#أبها_الشباب#SSC pic.twitter.com/04t9dKhRi0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2022