الرياضة

الرائد يحقق أولى انتصاراته على حساب الوحدة

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1444 هـ       1 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
استعاد فريق الرائد توازنه من جديد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أبها، وحقق أول انتصار له في دوري روشن السعودي للمحترفين، على حساب فريق الوحدة مساء اليوم الخميس بهدف دون رد في الجولة الثانية.

وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، نجح الروماني ميتريتا في إحراز هدف الفوز الوحيد لـفريقه الرائد عند الدقيقة63 من زمن المباراة.

وشهد اللقاء طرد لاعب الرائد البرازيلي رينيه سانتوس في الدقيقة الـ92 بعد بصقه على أحد لاعبي الوحدة.
وبتلك النتيجة، حصد الرائد نقاط المواجهة الثلاث، فيما بقي الوحدة بلا رصيد.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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