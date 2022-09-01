الرائد يحقق أولى انتصاراته على حساب الوحدة

متابعة- محمود العوضي
استعاد فريق الرائد توازنه من جديد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أبها، وحقق أول انتصار له في دوري روشن السعودي للمحترفين، على حساب فريق الوحدة مساء اليوم الخميس بهدف دون رد في الجولة الثانية.
وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، نجح الروماني ميتريتا في إحراز هدف الفوز الوحيد لـفريقه الرائد عند الدقيقة63 من زمن المباراة.
وشهد اللقاء طرد لاعب الرائد البرازيلي رينيه سانتوس في الدقيقة الـ92 بعد بصقه على أحد لاعبي الوحدة.
وبتلك النتيجة، حصد الرائد نقاط المواجهة الثلاث، فيما بقي الوحدة بلا رصيد.
🎥 هدف الرائد الأول
⚽️ اليكساندرو ميتريتا
#️⃣ #الرائد_الوحدة pic.twitter.com/CNvJ8ALwWc
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 1, 2022
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب الرائد سانتوس 🟥#الرائد_الوحدة#SSC pic.twitter.com/Wrzq3hqDqE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2022