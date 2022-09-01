التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعلن انضمام كينيا كدولة عضو

جدة : البلاد

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب, اليوم, انضمام جمهورية كينيا كدولة عضو في التحالف الإسلامي، حيث أصبح عدد الدول المنظمةّ إلى التحالف منذ إنشائه اثنتين وأربعين دولة.

وجرى تدشين الإعلان برفع علم جمهورية كينيا في مقر التحالف الإسلامي بجوار أعلام دول التحالف الـ 41 علماً، وكان ذلك بحضور سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس راتنق أقيقو, والعقيد الركن محمد عدن، الذي وفد إلى مقر التحالف ممثلاً للجمهورية الكينية ووفداً من السفارة الكينية.

وأعلن أمين عام التحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن انضمام جمهورية كينيا إلى التحالف الإسلامي، يعد خطوة إيجابية من قِبل القيادة الكينية واستشعاراً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف.

وأكد اللواء المغيدي، أن الجمهورية الكينية بما تتمتع به من أطياف دينية وثقافية مختلفة وموقع جغرافي مهم شرقي القارة الأفريقية، سيكون له الأثر الإيجابي الكبير بتواجدها كعضو بالتحالف الإسلامي، حيث تُعدّ عضواً فعّالًا في كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته اثنتين وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.