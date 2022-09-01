“التجارة” تنفِّذ 99 ألف عملية رصد للأسعار في جميع المناطق خلال أسبوع

جدة : البلاد

تواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق ووفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ونفّذت الفرق الرقابية 99,600 عملية رصد لأسعار السلع التموينية من خلال 3,846 زيارة على منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، مؤكدة القيام بضبط أي مخالفات للأنظمة وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين.

وتهدف الزيارات الرقابية لمراقبة مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك.

وتقوم الوزارة بمتابعة 266 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام إلكتروني يتابع السلع ويرصد أي ارتفاعات غير مبررة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري.