الرياضة أمير مكة المكرمة يرعى سباقات الخيل على كؤوس الملك فيصل وعكاظ والأمير عبدالله الفيصل

الطائف- البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ينظم نادي سباقات الخيل اليوم الخميس، أسبوعه السباقي الحادي عشر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية. وتتضمن السباقات عدداً من الأشواط المهمة والمصنفة دولياً، في مقدمتها شوط كأس جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز المصنف بدرجة ليستد من قبل الاتحاد الدولي، والمخصص للخيل العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات على مسافة 1600 م، وسيحصل فيه الفائز على جائزة قدرها مليون ريال, إضافة إلى شوط كأس عكاظ مفتوح الدرجات لثلاث سنوات فأكثر بجائزة مقدارها 700 ألف ريال. كما ينظم النادي، كأس الأمير عبدالله الفيصل، في نسخته الأولى الذي اُستحدث هذا الموسم تقديراً للدور الكبير لرائد وباني الرياضة السعودية الأمير عبدالله الفيصل.

وقد أصدر الاتحاد الدولي IFAHR المعني بسباقات الخيل العربية الأصيلة موافقته على رفع تصنيف شوط كأس الأمير عبدالله الفيصل ليعد شوطاً مصنفاً تم تخصيصه للخيل العربية عمر أربع سنوات فأكثر على مسافة 2000 متر، بجائزة مقدارها مليون ريال. ويشهد الأسبوع الحادي عشر عدداً من الأشواط الأخرى؛ منها ما استحدثها النادي ضمن روُزْنامته هذا الموسم لمواكبة أفضل معايير السباقات العالمية، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، فيما ستضم سباقات الأسبوع الجاري عدة أشواط هامة بمسمى كأس الطائف لخيل الثروبريد، منها سباقان مخصصان لعمر سنتين بجائزة قدرها 400,000 ريال لكل شوط، وسباقان آخران لعمر ثلاث سنوات بجائزة قدرها 500,000 ريال لكل شوط. وسيتضمن هذا الأسبوع سباقات شوط الخيل العربية مفتوح الدرجات لأربع سنوات فأكثر وشوط الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات، وشوط الأفراس مفتوح الدرجات للمستورد أربع سنوات فأكثر.