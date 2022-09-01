أطعمة مفيدة لفقدان الوزن والإحساس بالشبع

يسعى الكثير من الأشخاص لخسارة الوزن، إلا أنهم قد يستسلمون أمام مغريات الطعام، دون أن يدركوا أن هناك بعض الأطعمة التي تساعدهم على إنقاص أوزانهم.

وهناك 5 أطعمة مليئة بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات، تساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن في نفس الوقت، وفق ما أوضحت أخصائية التغذية، ليزا يونغ.

التوت الأزرق

يعد التوت الأزرق مصدرا جيدا لفيتامين سي والألياف والمنغنيز ومضادات الأكسدة الأخرى.

وقال يونغ لموقع “Eat This”: “التوت الأزرق صحي للغاية يمنح الشعور بالشبع ومتعدد الاستخدامات، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من الألياف، لذلك تشعر بالرضا والشبع”.

ونوهت الأخصائية إلى طرق مختلفة لتناول التوت الأزرق فيها، قائلة: “يمكنك الاستمتاع به بسهولة، أضفه إلى الزبادي، أو قم بتجميده وتناوله كوجبة خفيفة، أو حتى تسخينه في الميكروويف لمدة دقيقة للحصول على طعم فطيرة التوت الدافئة”.

الشوفان

يعتبر الشوفان خيارا رائعا، خاصة للمصابين بداء السكري من النوع 2. كما يحتوي على الألياف، وهو أمر أساسي للحفاظ على الوزن وصحة الجهاز الهضمي وحماية القلب.

ووجدت مراجعة أجريت عام 2015 للدراسات، أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين تناولوا الشوفان على الإفطار، كانت لديهم مستويات غلوكوز في الدم بعد الوجبة أفضل من أولئك الذين تناولوا وجبات الإفطار الأخرى.

ويمكن تحويل الشوفان إلى عصيدة دافئة وتغطيتها بالفاكهة الطازجة مثل التوت والمكسرات، على سبيل المثال.

وقالت يونغ: “دقيق الشوفان هو خيار فطور صحي ومليء بالشبع ويستغرق صنعه بضعة دقائق فقط. كما يحتوي على الألياف التي ستبقيك ممتلئا”.

الجوز “عين الجمل”

من جانبها، قالت أخصائية التغذية، لورين ماناكير، إن “الجوز غذاء مشبع بشكل لا يصدق، بفضل مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية الذي يحتوي عليها”، وفق ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وذكرت دراسات أن تناول حفنة من الجوز كل أسبوع، تساعد النساء على العيش لفترة أطول.

الخضروات

قالت يونغ إن تناول الخضروات الطازجة هي الخيار الأمثل، لكن إذا كان الشخص مشغولا فإن تناول الخضروات المجمدة سيكون خيارا جيدا أيضا.

وأضافت: “غالبا أجد أن الناس لا يدركون أن معظم الأطعمة المجمدة لا تحتوي أو تحتاج إلى أي مواد حافظة، أو أن الخضروات المجمدة جيدة من الناحية الغذائية، مثل الطازجة (إن لم تكن أفضل)، لأنها مجمدة بعد وقت قصير من حصادها”.

سمك السلمون

سمك السلمون غني بالأوميغا 3، ولا ينتج جسم الإنسان بشكل طبيعي هذه الدهون الصحية، لذا من المهم للغاية التأكد من الحصول عليها من الأطعمة والمكملات. وأوميغا 3 تساعد في الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه ونموه.

وفي هذا الصدد قالت ماناكير: “إدراج السلمون أو الأسماك الدهنية الأخرى في نظامك الغذائي مرتين في الأسبوع قد يساعد على إنقاص الوزن، عندما يكون جزءا من نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام”.