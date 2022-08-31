طلب قانوني لتأجيل محاكمة “إيلون ماسك” بسبب “تويتر”

قدم محامو إيلون ماسك اليوم طلبًا لتأجيل محاكمته على تويتر لمدة شهر، بحجة أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجة الادعاءات الأخيرة من قبل المُبلغ عن المخالفات “بيتر زاتكو”، الرئيس السابق للأمن في تويتر، وفقاً لموقع engadget.

ويحاول الفريق القانوني لإيلون ماسك تعديل مطالباته ضد تويتر، باستخدام تفاصيل من شكاوى “زاتكو” القانونية ضد الشركة، من المقرر أن تبدأ المحاكمة بين ماسك و تويتر في أكتوبر، وسيؤخر الاقتراح المقدم اليوم حتى نوفمبر القادم.

هذا هو نفس التكتيك الذي يستخدمه ماسك لمحاولة إنهاء استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار تمامًا، حيث قام موقع تويتر في الأصل برفع دعوى قضائية ضد ماسك في يوليو في محاولة لإجباره على متابعة اتفاقية الاستحواذ التي تقدر بمليارات الدولارات، ورفع ماسك دعوى قضائية مضادة، محاولًا الخروج من عملية البيع، قدم فريق ماسك القانوني هذا الصباح إخطارًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يطالبون فيه بإلغاء اتفاقية الاستحواذ، مستشهدين بمزاعم “زاتكو” الأخيرة بوجود عيوب أمنية في تويتر، تستند مزاعم “زاتكو” إلى حجة ماسك الأصلية لإنهاء استيلاءه على تويتر، والتي اتهمت الشركة بالتقليل بشكل كبير من عدد حسابات الروبوت على الشبكة.

وقدم “زاتكو” شكاوى الأسبوع الماضي إلى SEC ووزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية متهمًا تويتر بالإهمال الجسيم عندما يتعلق الأمر بأمن المعلومات.