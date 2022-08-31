الرياضة رسميا.. النفيعي يستقيل من رئاسة الأهلي

جدة -عابد السلمي

تقدم رئيس مجلس إدارة الأهلي ماجد النفيعي، باستقالته رسميا إلى وزارة الرياضة بعدما رفع خطابا إلى الوزارة بسداد كافة الديون، وذلك بعدما وصل إلى قناعة بعدم قدرته على تقديم مايرضي عشاق النادي. وكانت إدارة النفيعي قد عانت كثيرا من سوء النتائج، في دوري المحترفين الموسم الماضي ما أدى لهبوط الفريق لدوري يلو، الذي يعاني فيه بشدة بعد جولتين؛ حيث يحتل المرتبة 14 من تعادل أمام القيصومة وخسارة من الأخدود.