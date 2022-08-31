تطوير تقنيات مستوحاة من العين البشرية

جدة ـ عبدالهادي المالكي

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن نجاح باحثين لديها في مختبر الاستشعار بقيادة البروفيسور خالد سلامة، من تطوير تطبيقات مستوحاة من العين البشرية، يمكن الاستفادة منها في السيارات ذاتية القيادة وكاميرات الهاتف والمراقبة وطائرات الدرون.

وذكرت (كاوست)، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن التطبيقات تعمل على تطوير وظائف الدماغ لتحقيق أقصى قدر من التقدم المهم في تصميم الأنظمة العصبية الاصطناعية، بالاعتماد على تقنيتي الذكاءالاصطناعي وتعليم الآلة.

وأضافت أن مجلة (Nature) العلمية، نشرت ورقة بحثية بعنوان «مستقبلات ضوئية مرنة تحاكي شبكية العين» لفريق من الباحثين في مختبر الاستشعار في (كاوست)، بقيادة البروفيسور خالد نبيل سلامة، تناولت تطوير مستقبلات ضوئية مرنة هجينة من البيروفسكايت، يمكن ضبط سعتها عن طريق تحفيز الضوء، وبالتالي محاكة شبكية العين البشرية. وبدأ المشروع عندما لاحظ طالب في فريق الباحثين، أن خصائص المكثف الكهربائي التي يمكن تغييرها من خلال تسليط الضوء عليها، تتأثر في الوقت نفسه وبشكل مختلف بناءً على لون الضوء، مثل الأخضر أو الأزرق أو الأحمر.