بعد ضم أنتوني.. أكبر 10 صفقات في تاريخ مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن توصله لاتفاق رسمي مع أياكس أمستردام الهولندي للتعاقد مع البرازيلي أنتوني (22 عامًا) في الميركاتو الحالي.

وسينتقل أنتوني إلى مانشستر يونايتد مقابل 95 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى 5 مواسم قادمة على أن ينتهي في صيف 2027.

وأصبح أنتوني ثاني أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد الفرنسي بول بوغبا الذي كلف النادي نحو 105 ملايين يورو عام 2016 قادما من يوفنتوس.

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وفي الوقت نفسه، بات أنتوني أغلى صفقة مبيعة في تاريخ نادي أياكس أمستردام، وبالمثل هو أكبر صفقة يقوم نادٍ هولندي ببيعها على الإطلاق.

يذكر أن مانشستر يونايتد تعاقد خلال الميركاتو الحالي مع اثنين من أكبر 10 صفقات في تاريخه، وهما أنتوني (59 مليونا) وكاسيميرو (70 مليونا).

فيديو: رسم بياني لتطور أغلى صفقات مانشستر يونايتد



أكبر 10 صفقات في تاريخ مانشستر يونايتد

1- بول بوغبا (105 ملايين يورو) من يوفنتوس

2- أنتوني (95 مليونا) من أياكس أمستردام

3- هاري ماغواير (87 مليونا) من ليستر سيتي

4- سانشو (85 مليونا) من بوروسيا دورتموند

5- روميلو لوكاكو (84 مليونا) من تشيلسي

6- أنخيل دي ماريا (75 مليونا) من ريال مدريد

7- كاسيميرو (70 مليونا) من ريال مدريد

8- برونو فيرنانديز (63 مليونا) من لشبونة

9- أنتوني مارسيال (60 مليونا) من موناكو

10- فريد (56 مليونا) من شاختار دونتسك