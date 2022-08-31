الهلال يفك عقدة الفيحاء بثنائية

متابعة- هلال سلمان
تصوير- عثمان الشمراني
فك فريق الهلال عقدة نظيره الفيحاء بتغلبه عليه (2-0) مساء اليوم في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.
اعتمد الهلال على أسلوب الضغط المكثف على مرمى الفيحاء الذي أغلق مناطقه الخلفية بإحكام، وتألق حارس(الفهود) ستويكوفيتش في إبعاد العديد من الكرات الخطرة، أبرزها تسديدة بيريرا المقوسة في الدقيقة 17، ورأسية كارييو من ركنية (د 37)، ورد الفيحاء بكرة أبعدها المعيوف بقدمه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
واصل الهلال ضغطه في الشوط الثاني، وتمكن من افتتاح التسجيل بعد تبادل جميل للكرات بين سالم وإيغالو ثم سالم الذي مرر لماريغا فسدد بذكاء على يمين ستويكوفيتش (د 69)، وشهدت الدقيقة 83 عودة قائد الهلال سلمان الفرج بعد غياب طويل بسبب الإصابة حيث شارك مكان بيريرا، كما لعب ميشايل مكان ماريغا، ومباشرة صنع ميشايل كرة الهدف الثاني لسعود عبدالحميد الذي عكسها ليغمزها إيغالو داخل الشباك (د 86)، ثم تألق المعيوف في صد كرة كارلوس جونيور، ليرفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا.