الرياضة القادسية يضم” أبو شرارة والفهمي والنيجري موتاري”

الدمام- حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع لاعب الوسط النيجري، أمادو موتاري، لتدعيم صفوف فريق القدم.

وسبق لموتاري صاحب “28 عاماً ” خوض أكثر من تجربة إحترافية كان أبرزها مع الفيحاء والعين السعوديين ، وبودابست هونفيد المجري . وشارك موتاري مع منتخب النيجر في كأس الأمم الأفريقية 2012. كما أعلنت إدارة القادسية التعاقد مع المهاجم مازن أبو شرارة صاحب” 31 عاماً” لتنشيط خط الهجوم .

وسبق لأبو شرار اللعب لأندية النهضة والرائد وضمك والأهلي، كما مثل القادسية في موسم 2014 .

إلى جانب ذلك تعاقد القادسية مع صانع الألعاب ياسر الفهمي، صاحب” 30 عاماً ” قادماً من نادي جدة.