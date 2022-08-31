القادسية يضم” أبو شرارة والفهمي والنيجري موتاري”

الدمام- حمودالزهراني
أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع لاعب الوسط النيجري، أمادو موتاري، لتدعيم صفوف فريق القدم.
وسبق لموتاري صاحب “28 عاماً ” خوض أكثر من تجربة إحترافية كان أبرزها مع الفيحاء والعين السعوديين ، وبودابست هونفيد المجري . وشارك موتاري مع منتخب النيجر في كأس الأمم الأفريقية 2012.
كما أعلنت إدارة القادسية التعاقد مع المهاجم مازن أبو شرارة صاحب” 31 عاماً” لتنشيط خط الهجوم .
وسبق لأبو شرار اللعب لأندية النهضة والرائد وضمك والأهلي، كما مثل القادسية في موسم 2014 .
إلى جانب ذلك تعاقد القادسية مع صانع الألعاب ياسر الفهمي، صاحب” 30 عاماً ” قادماً من نادي جدة.
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