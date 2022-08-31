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السفير آل جابر يلتقي منسق فريق الخبراء الأممي المعني باليمن

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1444 هـ      31 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم منسق فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الدكتور ديبي داش.

وجرى خلال اللقاء التأكيدُ على دعم المملكة لجهودَ الأمم المتحدة في اليمن، وجهود الفريق في تنفيذ ولايته ، كما جرى التأكيد على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة وسرعة فتح الطرق في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين وفق مسيرات الرواتب لعام (2014م).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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