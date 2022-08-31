” السعودية ومصر والعراق والمغرب” يكملون عقد المتأهلين لربع نهائي كأس العرب للناشئين

الرياض – هاني البشر
اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية، وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد ختام مرحلة المجموعات، أمس الثلاثاء.
في المجموعة الثالثة وعلى ملعب السيق، حقق منتخب المغرب فوزاً بهدف دون رد على منتخب جزر القمر، سجله اللاعب آدام شكير.
وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخبي العراق وموريتانيا. سجل لموريتانيا اللاعب سيدي با، بينما جاء هدف العراق بواسطة حسن جاسم.
وبتلك النتائج يتربع منتخب العراق على صدارة المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، يليه المنتخب المغربي برصيد 6 نقاط، ثم منتخب جزر القمر بـ3 نقاط، وبعده يأتي المنتخب الموريتاني رابعاً برصيد نقطة واحدة.
وفي المجموعة الرابعة وعلى ملعب السيق، حقق منتخب مصر فوزاً على منتخب سوريا بنتيجة 5-0. سجل له كل من أيمن عبدالعزيز وأحمد فؤاد بواقع هدفين لكل منهما، وهدف ذاتي سجله حارس سوريا مجد الجبارة بالخطأ في مرماه.
وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب السعودية فوزاً على منتخب لبنان بنتيجة 6-0. سجل له كل من طلال حاجي (3 أهداف) وفرحة الشمراني وعمار اليهيبي ونواف الجناحي.
وبتلك النتائج يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، يليه المنتخب السعودي برصيد 6 نقاط، ثم منتخبا سوريا ولبنان بواقع نقطة واحدة لكل منهما.
وتحصل المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي على راحة سلبية اليوم الأربعاء، بينما تقام المرحلة المقبلة على مدار يومي الخميس والجمعة على ملعب مستغانم.
فيوم الخميس المقبل، يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره التونسي في الرابعة والنصف مساءً، بينما يلعب منتخب اليمن مع منتخب السودان في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للجزائر.
أما يوم الجمعة، فيلتقي منتخب العراق مع منتخب السعودية في الرابعة والنصف مساءً، بينما يلعب منتخب مصر مع منتخب المغرب في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للجزائر.