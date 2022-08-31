” السعودية ومصر والعراق والمغرب” يكملون عقد المتأهلين لربع نهائي كأس العرب للناشئين

العدد 23719 الاربعاء 04 صفر 1444 هـ 08/31/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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