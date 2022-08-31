الأمانة: إتاحة الخدمات عبر “مدينتي الرقمية”

جدة ـ البلاد

أتاحت أمانة محافظة جدة عدداً من الخدمات عبر منصة “مدينتي الرقمية” للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات، وتتبع معدات مقاولي الأمانة، وتنسيق المشاريع وتسجيل منتجي النفايات.

وأوضحت الأمانة، أن الخدمات التي تتيحها المنصة تشمل، تسجيل مقاولي مشاريع الأمانة، ومقاولي مشاريع الخدمات، ومنتجي وناقلي النفايات، وتأهيل مزودي خدمة التتبع، والتعاقد الإلكتروني للمنتجين، وطلب الإتلاف، وإضافة المركبات والحاويات، وتطبيق السائق، وتصاريح الدخول لمناطق التخلص والمعالجة.

وأشارت إلى أن منصة “مدينتي الرقمية” تهدف إلى الرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة وتنسيق المشاريع وتسجيل منتجي النفايات بنظام إلكتروني ذكي، ووضع اشتراطات مزودي خدمة التتبع، لضمان جودة الخدمة والتزام منتجي النفايات والناقلين من خلال التعاقد الإلكتروني، وأتمتة إجراءات العمل والمعاملات، بما يتماشى مع أهداف خطة الأمانة لإحكام الرقابة على حركة المعدات داخل المدينة.