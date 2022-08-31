اقتلاع نبتة صبار عمرها 200 عام جراء الأمطار في أريزونا الأمريكية

تسببت أمطار غزيرة في ولاية أريزونا الأمريكية في اقتلاع نبتة صبّار عمرها نحو 200 عام من جذعها في أحد المتنزهات الوطنية.

وأوضحت هيئة “أريزونا ستيت باركس” عبر صفحتها على فيسبوك أن “الأمطار الموسمية القوية قد تترك بسرعة أثراً على المشهد الصحراوي. وفقدان نبتة (الصبّار) الضخمة والشهيرة هذه (من نوع) ساجوارو التي يبلغ عمرها نحو 200 عام في متنزه كاتالينا بالقرب من توكسون، هو تغيير لا يمكن إلاّ أن يلاحظه المواظبون على زيارته”.

وأرفقت بالنص المنشور صورة لنبتة الصبّار المتعددة الذراع مطروحة أرضاً، وبدا جذعها مقتلعاً.

ويمكن أن يصل طول نبتة الصبّار من نوع ساجوارو إلى أكثر من عشرة أمتار ووزنها إلى أكثر من طنين نظراً إلى اختزانها الماء. وبات هذا النوع من الصبّار الذي ينمو في المناطق الممتدة بين الولايات المتحدة والمكسيك رمزاً معبّراً عن الغرب الأمريكي، خصوصاً الطبيعة الصحراوية لولاية أريزونا.

وأبدت “أريزونا ستيت باركس” ارتياحها إلى كون النبتة العملاقة سقطت لحسن الحظ خارج مسار الزيارات”، مشيرة إلى أنها ستُبقي النبتة على ما هي في النقطة التي سقطت فيها “لكي توفر الموطن والطعام للعديد من الكائنات أثناء تحللها”.