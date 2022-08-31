الدولية

إعلان حالة الجفاف في مناطق بجنوب غرب بريطانيا

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1444 هـ      31 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : البلاد

أعلنت وكالة البيئة البريطانية جفاف مناطق من جنوب غرب البلاد؛ جراء موجة الحر الشديد التي أدت بدورها لأسوء موجة جفاف تشهدها بريطانيا منذ تسعين عامًا.

وأوضحت الوكالة أن مقاطعات بريستول وسومرست ودورست وجنوب جلوسيسترشاير وأجزاء من ويلتشير أصيبت بحالة جفاف، لتنضم بذلك إلى عشر مناطق أخرى في وقت سابق.

وأوضحت الوكالة أن تراجع معدلات هطول الأمطار ومنسوب المياه في الأنهار ومعدلات المياه الجوفية وخزانات المياه وجفاف التربة كانت السبب خلف إعلان حالة الجفاف، مضيفةً أن الأمطار التي هطلت على مدار الأسبوعين الماضيين لم تكن كافية للتعويض عن مدة الجفاف الطويلة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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